藍營在這次公投失利，新北市長侯友宜被深藍民眾認為是頭號戰犯，立法院前院長王金平今出席活動時表示，尊重侯市長理念與立場，事實上他做好新北市政，市民感受得到，多多少少反映在這次公投選票上，「 他有他的貢獻」。

至於有沒有看過侯友宜選前的千字文，王金平表示，「沒有看到」。