侯友宜被當公投戰犯 王金平：他有貢獻 12:202021/12/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜被當公投戰犯 王金平：他有貢獻。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍營在這次公投失利，新北市長侯友宜被深藍民眾認為是頭號戰犯，立法院前院長王金平今出席活動時表示，尊重侯市長理念與立場，事實上他做好新北市政，市民感受得到，多多少少反映在這次公投選票上，「 他有他的貢獻」。 至於有沒有看過侯友宜選前的千字文，王金平表示，「沒有看到」。 李靚蕾幫黑范澄清 和王力宏無不正常關係 2024民進黨誰接班 扁：看小英想法 #公投 #王金平 #侯友宜 #戰犯 #貢獻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公投結果人民支持進口萊豬 侯友宜：政府做好把關 11:222021/12/22 政治 民進黨總預算逕付二讀 侯友宜：違反民主精神不可取 10:472021/12/22 政治 田定豐建議王力宏以音樂人形象復出 04:102021/12/22 娛樂新聞 侯友宜視察土城員和段青年社宅 明年6月招租 09:502021/12/22 區域情報-新北 公投落幕後 游盈隆曝蔡政府最大危機：像王力宏一樣 00:102021/12/22 政治 新北7＋7專案118人返回社區 侯友宜：加強追蹤查核 09:292021/12/22 生活 侯友宜「千字文」藍營炸鍋 背後用意曝光 08:142021/12/22 政治 福島食品進口 總統府：沒討論 04:102021/12/22 政治要聞 工商界關切能源政策 劉德音喊話 超前部署電力 04:102021/12/22 財經要聞 王世堅違停被抓包 秀智障型手機「還原現場」 親曝為何沒請司機 11:552021/12/22 政治 他嗆李靚蕾狂影射「有本事拿出證據」下場超慘 網友一面倒回4字 00:362021/12/22 生活 生活熱門新聞 周董輸了？演藝圈唯一真清流 網喊只有他：30年零緋聞 - 生活 女網友想看鄧佳華《華根初上》完整版 看過的1原因急勸：你還來得及 - 生活 打AZ沒有輸 專家揭國際研究：第三劑選這款抗體衝35倍 - 生活 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 演藝圈誰嫁得最好？網點名她「超幸福」：婚後才真的變明星 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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