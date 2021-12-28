新竹市長林智堅27日表示，為能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。對此，媒體人韋安認為，新北市市長侯友宜針對「竹竹併」發表過多次批評，包括「這不是人民要的」、「不應快速在明年選舉年做這件事」等，侯身為「最大諸侯」卻連番說重話，恐是林最終放棄參選的根本原因。

韋安今日（28）在臉書發文表示，外界常幫侯友宜貼上「不沾鍋」標籤，但其實侯並非所謂的「不沾鍋」，相反的，侯每次的發言「只要講出去就要有效」。

韋安指出，針對新竹縣市升格，侯友宜日前曾兩度在新竹縣縣長楊文科在的場合，表明反對竹竹倉促合併的立場，侯更直言批評「這不是人民要的！」今天媒體問侯，對林智堅宣布棄選大新竹市長的看法，侯未對林個人的決定表達意見，而是重申國土規畫應長期規畫，不應快速在明年選舉年做這件事，會被質疑把執政黨的利益擺在國家人民的利益前面。

對此，韋安分析，侯友宜不去打無謂的口水戰和政治攻防，然一旦涉及關係到國家利益的重大議題時，該講的還是會大聲講，而且講出去就要有效果。韋進一步推論，侯這位「最大諸侯」連番輕聲講重話，恐怕才是林智堅宣佈放棄參選大新竹市長，甚至竹竹合併最後不得不後延的根本原因。