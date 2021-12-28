臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新竹市長林智堅27日表示，為能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。他表示，希望這樣的決定能促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。此消息引發熱議，有網友認為林未來前途無量，現階段以退為進相當高招。

林智堅表示，9月初他提出新竹縣市合併升格的倡議後，第一時間得到新竹縣縣長楊文科的支持，相關民調也有近6成大新竹鄉親支持合併升格。眼看新竹人擺脫長期發展困境的契機，已近在咫尺，可惜因為政黨立場的介入，讓縣市之間兄弟齊心的故事，蒙上政爭的陰影。

林智堅指出，他擔憂城市發展的契機，因為他的個人因素斷送，為了大新竹鄉親的福祉，他要透過宣布不參選2022大新竹市長的決定，促成在野各政黨，正視並支持新竹人渴望升格的訴求。

消息一出討論熱烈，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》，單則留言約300則，不少人說：「以退為進，高招啊！」「不得不說這招真強」、「不參選新竹，但新北、台北若黨需要我，我願身先士卒……這才是你想說的與皇上想聽的」、「不當新竹市長還有行政院副院長可以做，英人設市是司馬昭之心路人皆知」、「這人未來前途無量」、「蘇貞昌不是也說過不選第三次，結果還不是參選了騙神明」。