民進黨中常會日昨通過「2022年選舉對策委員會」名單，兼任黨主席的蔡英文總統將親自操盤和積極佈局地方選舉，並且把黨內各派系核心成員，包括賴清德、蘇貞昌和鄭文燦等人通通納入，無疑顯示出蔡英文非常在意「後蔡」時代，不容發生權力跛腳的領導危局及全力求勝的企圖心。

其實，2022地方選舉這一戰，對民進黨而言仍存在許多處於劣勢的關鍵因素。這其中有台海局勢不穩定、開放萊豬、能源電力是否充足、空污、高度通膨，以及日本核食叩關等問題，以及最近的總預算案和《地制法》修正案逕付二讀所引發的負面影響。

民進黨在2018年九合一大選因受到「韓流」崛起的強力襲擊，執政縣市只剩下6個，如今，情勢卻比往昔還更加險峻。因為包含基隆、桃園和新竹市長兩屆任期即將屆滿而要重新佈局，卻在四大公投的得票結果，都是同意票大於不同意票，也就反映出這三個綠營執政地盤，已經發生基本盤傾向藍營的結構變化，使得蔡英文為此憂心不已，害怕國民黨將由地方包圍中央開始步步進逼。

然而，縱使蔡英文為此發展趨勢而焦慮，但她在竹竹併「由上而下」的決策模式和冒然宣佈開放萊豬進口的情況卻是如出一轍，這還不用說即將引爆的日本核食開放等超強政治原子彈，都是匆促現形，忽視民意所向。所以，蔡英文才把黨內各派系要角都納進。一方面表現以蔡英文為馬首是瞻的領導權威鞏固，另一方面又能消散敗選究責的力道，不致於要辭掉黨魁的風險，這何嘗不是一場精心鋪陳的政治風雲錄。

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