美國長期以來反對大陸對台動武、反對台灣獨立的「雙重嚇阻」天秤角色，於2018年川普政府對中國展開貿易戰，雙邊戰略競爭檯面化後出現偏移。近4年來美中台三個雙邊關係呈現「一好兩壞」：台美關係走向緊密，中美及兩岸關係趨向緊張，展望2022年，美中台三邊關係將步入深刻變化的關鍵期。

美國顧自己給台戴手銬

今年秋季中共的「二十大」，美國的「期中選舉」，以及台灣的「九合一地方選舉」，看似是各自內部政治勢力的較量，卻會牽動三方未來數年的相互關係，台灣必須拉高層次，從戰略角度評估並尋求自身的最大利益。

維繫「三角關係」或走進「二元對立」，是戰略方向的抉擇。論者或謂當前強權結構，大陸太霸，美國無意併吞台灣，台灣只能選擇美國，其實霸無善惡，護其私利耳。台灣與美國綁得愈緊，自主空間愈小，與大陸搞得愈僵，安全風險愈大。若要護國權、保安全，須撐開具有主體性的三角格局。那麼，台灣需要有熟悉人脈，洞悉謀略，並具有長期與華府和北京周旋交涉經驗的團隊。

美國是和我國理念相近的國家，也是國家安全的支持者，卻也曾在我退出聯合國最艱難之際，轉向與北京關係正常化，後來更片面斷交、撤軍，讓台灣陷入孤立困境，這是因為美國有自己的國家利益。近年來中美戰略競爭，民進黨政府採取一面倒政策，使得美國在「友台聲量」的表象下，獲取了「臂之使指，莫不制從」的機會，給台灣的外交、國防與大陸政策戴上手銬。

中國國民黨創黨百餘年來，一直和美國關係緊密，2016年失去政權後，因經費拮据、老成凋謝等因素，對美聯繫中斷，因而失去話語權，美台關係由民進黨說了算，國民黨只有挨打的份。國民黨若不能取回美台話語權，就不可能取回中間選民對國民黨的信心。

國民黨有意前往華府設立代表處，應是正確的第一步，將可以延續數十年來對美國政情的深刻理解，及長年交往所培養的信賴關係，從台灣利益角度評估美國內外情勢，有理有節地與美溝通，應可在促進雙邊利益交集的同時，盡力撐開台灣自主決策的空間。

兩岸長期隔海分治，大陸是台灣最大的生存威脅，也是發展機遇，和平發展對兩岸人民最有利。大陸大、台灣小，大陸是台灣生存發展不可擺脫的地緣要件，需要正確掌握大陸的政經與軍事情勢，沒有交流就難以調研，沒有調研不但沒有發言權，更容易誤判形勢。兵法所謂：「知己知彼，百戰不殆」，民進黨執政「知己靠內宣，知彼靠外國」，台灣危矣。

將百姓推向戰爭的現狀

國民黨長期積累對大陸的研判功夫與談判經驗，應有能力做到「軟不動搖立場」，「硬不斷絕管道」，捍衛台灣利益，不靠新聞稿對嗆，不藉網軍酸民互罵，而有辦法與大陸面對面。民進黨政府講「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，聽起來理直氣壯，實際上卻是「美國給壓力，馬上順從；大陸講和平，立刻放膽搞去中」。民進黨政府對美國與大陸，都沒有經年累月的交涉經驗，只能依賴簡單邏輯選邊站隊，忘記了美國背棄台灣的血淚，更拋棄了與強權交往的槓桿。

「維持現狀」是華府愛聽的宣告，也是美國對台海的政策。民進黨講的「維持現狀」卻是戰爭邊緣的現狀，因為將台海局勢推向緊張，可以向美國表忠請纓，號稱站到對抗中國大陸的前線而獲短利，也可以對內利用民眾畏戰怕死的心理，藉「抗中保台」一句口號，壓制在野黨，每選必贏。

台灣民眾最大利益的現狀，其實是兩岸和緩、台海安全的現狀；是能夠維繫足夠邦交國與國際人格，讓台灣走出去，聲音可以被聽見的現狀；是在中美競爭的險惡局勢中，得以安身立命，生存發展的現狀。

大陸想的「東升西降」和美國講的「重建美好」都是現在進行式，中美戰略對局還會持續相當的時間。未來的5到10年，將是決定強權興衰起伏的關鍵時期，中美雙方都不會退讓，但也都需要時間，台灣要買保險，平安駛過惡水急流，就要選擇能周旋兩強的國安團隊。

如何應對高度傾斜的三角關係，護住生存發展的必要局面，台灣需要依據自身的利益與兩強奮力周旋，以求穩定台海局勢。