據大陸財經媒體「晚點LatePost1)」近日消息，在去年底的員工大會上，騰訊創辦人馬化騰對 2021年發生的一系列變化表達自己的想法，表示騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是什麼基礎服務，隨時都可以被替換。未來，騰訊在服務國家和社會的時候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。

回顧去年大陸反壟斷監管日趨嚴格，互聯網相關巨頭包含騰訊、阿里巴巴、美團等都成為受輿論關注的監督對象。例如阿里因為「二選一」違反《反壟斷法》，吃下182億元（人民幣，下同）的天價罰單；美團隨後也同樣被處罰罰金34億元。

而看到騰訊也迎來變化，去年7月被要求放棄獨家版權，由騰訊主導的虎牙鬥魚合併案被禁止。隨後去年12月，騰訊以派息式減持京東持股，再加上遊戲版號發行被官方暫停、未成年人遊戲監管日趨加強等，同時去年在港股的市值也出現不小縮水，都讓騰訊「躺贏」的時代似乎成為過去。

在此趨勢之下，互聯網行業的策略態度也悄然轉向。2021年4月，騰訊成立可持續社會價值事業部（SSV）並承諾投入1000億元實踐共同富裕，表示「可持續社會價值創新」將成為核心戰略。