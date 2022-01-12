民國111年1月11日的清晨，龐建國教授在網路群組上留下了一段沉痛的警語：「不公不義的台灣，我生不如死！」由於一連發了3次，警覺的群友立刻勸他要放寬一點，不要看不開；另外也有學生質疑，龐老師一向謙抑自持，會不會是帳號被別人盜用了，才會講出如此的重話？但未旋踵間，他卻執意離開了我們，永遠地告別人世，享壽68歲。

國民黨前立委龐建國11日驚傳墜樓身亡，隨後一張LINE截圖引起瘋傳。（圖／讀者提供）

這兩天，許多朋友都對他的故去感到震驚與不捨，有人認為他是因病痛折磨而厭世；也有人強調他是以死相諫，在一連串的公投、選舉和罷免之後，痛惜台灣社會的道德沉淪、政界的是非不分和價值崩潰，乃毅然決然求去！我不願多所臆測，只想追憶他在人生最後階段的心路歷程，並彰顯龐教授的學術志業與人格風範。

我與龐教授相識於1970年代的台大校園，當時我是政治系大三學生，旁聽三民主義研究所李國鼎先生主持的經濟發展講座，而建國兄則是同一班上的研究生，他溫文儒雅、為人認真愷切、堅毅自持，從此成為至交。

1980年代初，他到美國長春藤聯盟名校布朗大學唸社會學和發展理論，我則在紐約哥倫比亞大學攻讀政治與比較社會主義，由於兩校都在東北部，時相往來。多年以後，我們分別回到台大，他在社會系，我在三研所和政治系任教。1990年代之後，眼見李登輝執政後出現的黑金政治與認同迷惘，他決定代表新黨參選台北市議員並以高票當選；而我也在1996年於台北市參選立委，並在他的全力支持之下順利當選。

立委卸任、離開政壇後，他在2005年回到學界，在文化大學中山所任教，當時我正擔任研究所長，自此開始了十多年學術合作生涯。近期我們與其他學界朋友戮力完成《廿一世紀三民主義》、《從實業計劃到一帶一路》等書，面對台灣與中國大陸經歷的時代考驗，以及中山先生當年規畫的建國方略等學說，提出了深入淺出的知識觀點和研究意見。

龐教授為人寬厚，和靄可親，敬重師友和學生，沒有一絲架子，允為謙謙君子之典範。近年來，我們一起參加論文審查和學術研討會，不時感受到他對學生的親切及對知識的認真與執著。在學生的眼中，他是真正的經師與人師！

近來他身體違和，必須定期入院治療，但依然孜孜不倦，勉力從事教研工作。我和他的研究室相鄰，見他如此艱辛的承擔教學重任，乃決意分擔他的一些課程。

1月8日星期六早上，他依例在台北市政府附近的教室上課，講授「大國關係」，同學們看出他的心情甚好，氣色亦佳，他也說「給同學上課有助於身體的恢復」。臨中午時分，學生陪他下樓，幫他拿著剛出版的新書，由夫人邱秀珍女士親自開車接送回家，其樂也融融。

當天下午1時許，我接著在同一間教室裡，教他的另外一門課程直到傍晚，結束了這一學期的課程。聽到學生報告他早上授課的情況，頗感欣慰。

未料一天半之後，風雲驟變，頃刻之間，天人永隔！這顯然不是因為病情，而是1月9日之後的時局變化。

我記下上述的點點滴滴，為的是留下歷史紀錄，同時見證40多年不變的信念與友誼；藉以紀念這位潛心中山思想與國家發展而矢志不移、躬行實踐的學者政治家，他確已留下不朽的典型！（作者為中國文化大學教授）