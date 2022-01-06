台中第二選區立委補選及立法委員林昶佐罷免案，都將於1月9日投票，為爭取年輕族群返鄉投票，民進黨3＋14青年助選團今天聚集在台中龍井區朝天宮，大聲呼喊「青年齊返鄉，投票守家鄉」口號，盼年輕人站出來守護家鄉。
「出來挺正義，一同反罷林！」包括台中市議員張家銨、蔡耀頡，以及新北市議員鄭宇恩、高雄市議員鄭孟洳、前民主進步黨新聞輿情部主任顏若芳，6日上午齊聚龍井朝安宮，呼籲遠在異地打拼的青年選民返鄉投票，用選票終結政治惡鬥。
張家銨表示，3＋14青年助選團是蔡英文總統競選時的青年助選團，透過他們催青年返鄉投票，這次再度集結，希望雙林能雙贏，透過車掃及加油聲，讓青年能返鄉投票，因台中二選區的青年選票一直視選舉關鍵，呼籲在外地上課、工作的年輕人1月9日回來投票。
顏若芳則說，早上陪著林昶佐站在金山南路及信義路二段口，許多上班族或長輩經過都對林昶佐比讚，顯示國民黨這樣惡意的罷免行為已經讓很多青年、長輩不滿。
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