中央氣象局發布全台17縣市低溫特報，國民健康署署長吳昭軍提醒，面對氣溫下降，外出時務必加強保暖，尤其長者非必要應減少外出，而年輕族群同樣有猝死風險，如罹患三高等慢性病，務必養成定期量血壓的習慣，天冷時應更加注意保暖。

根據中央氣象局氣象預報資料顯示，11日白天起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，12日至14日持續受到強冷空氣的影響，中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷。

吳昭軍提醒，長者應避免早晚外出，以免低溫及溫差過大引發心血管疾病；必要外出時建議戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物，並留意日夜溫差；身處室內也注意防寒保暖，適度的活動或伸展運動，促進血液循環，預防跌倒。

值得注意的是，老化雖然是心血管疾病危險因子之一，但是年輕族群如有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性病，同樣是罹患心血管疾病的危險族群。依據106-109年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，18歲以上國人高血壓盛行率逾26％，40歲以上更達38％，高血壓盛行率隨年齡增加而上升；另20歲以上民眾近3成不知道高血壓已悄悄上身。

國健署提醒，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，有高血壓家族史更應該從年輕起養成定期測量血壓的習慣，維持722原則（測量7天、每天2次、每次量2遍），並記錄自我血壓的變化。

時間是最重要的關鍵！如發生心肌梗塞或腦中風等危及生命的緊急狀況，儘快就醫可減少死亡及病後殘留嚴重失能的情形。國健署呼籲，如出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，都可能是心臟病徵兆；更年期女性出現氣喘、背痛等非典型症狀也可能危及生命，建議儘速就醫接受治療。

另外，有心臟病史的民眾，在任何時間都要隨身帶健保卡與緊急用藥，以備不時之需。冬天也是中風發作的高風險期，若發現有臉歪、手垂、大舌頭的情形，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。