中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今（17）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。截至17日下午15：30，全台累積雨量前10名，其中前5名都在新北市，第1名為新北市瑞芳58毫米。
根據氣象局統計，截至17日下午15：30，累積雨量前10名依序是：
● 58.00 mm 新北市瑞芳
● 57.00 mm 新北市瑞芳(2)
● 53.00 mm 新北市吉林國小
● 52.50 mm 新北市大坪
● 50.50 mm 新北市三和
● 43.50 mm 基隆市國三N002K
● 40.50 mm 基隆市基隆
● 38.00 mm 新北市八分寮
● 35.50 mm 屏東縣南仁湖
● 35.00 mm 宜蘭縣西帽山
氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，明（18）日東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，中南部地區及澎湖也有局部短暫雨，東北部地區及基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，金門為多雲的天氣。
此外，氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯增強，桃園至台南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。