中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今（17）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。截至17日下午15：30，全台累積雨量前10名，其中前5名都在新北市，第1名為新北市瑞芳58毫米。

氣象局發布大雨特報。(圖/氣象局)

根據氣象局統計，截至17日下午15：30，累積雨量前10名依序是：

● 58.00 mm 新北市瑞芳

● 57.00 mm 新北市瑞芳(2)

● 53.00 mm 新北市吉林國小

● 52.50 mm 新北市大坪

● 50.50 mm 新北市三和

● 43.50 mm 基隆市國三N002K

● 40.50 mm 基隆市基隆

● 38.00 mm 新北市八分寮

● 35.50 mm 屏東縣南仁湖

● 35.00 mm 宜蘭縣西帽山

氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，明（18）日東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有短暫雨，中南部地區及澎湖也有局部短暫雨，東北部地區及基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，金門為多雲的天氣。

此外，氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯增強，桃園至台南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。