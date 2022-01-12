氣溫急速下降，因心絞痛、心肌梗塞至急診的病人增多！醫師提醒，天氣變化與發病也有相關，心血管相關疾病者應固定服藥並注意保暖。

●高危險群 天冷出現症狀應就醫

衛生福利部臺北醫院急診醫學科游秉勳主任指出，時間就是生命，35歲以上有心臟病、心血管疾病或有家族史者、三高病人、過度肥胖者，平日應定期健康檢查、保持規律運動控制體重、配合醫囑服藥，天冷時注意保暖，降低急性發病的威脅，當發生心臟不適、胸口悶痛、呼吸不順時，千萬別大意，應趕緊至急診就醫。

●氣溫驟降 喝冰冷飲、情緒起伏大易誘發心胸不適

對於心胸痛相關疾病發病與天氣寒冷的關聯，在中醫也有相關論述，中醫科賴博政醫師表示，古籍《金匱要略》中「胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短氣」，指的是胸部突然產生悶痛，嚴重時，可能放射到後背肩胛區，造成胸口疼痛、呼吸困難。因此，中醫觀點認為，天氣驟降，喝冰冷的飲料或突然情緒起伏過度時，胸中陽氣無法布輸造成，都容易誘發心胸不適。

另因心主血脈，一切血液循環的中樞在於心，當心臟推動功能降低，無法將血液推動到四肢末端時，易造成手腳冰冷，尤以高齡族群須更加注意，先天的陽氣因年紀大漸漸耗弱，天冷時會更為虛弱，若有突發的狀況，比較無法及時應變。

●保護身體健康 日常3點要做到

該怎麼保護身體，避免狀況多？賴博政建議：

1、即時添加保暖衣物，天氣有變化盡早添加衣物，尤其注意三個部位：

.頭部-戴個毛帽，別讓頭部暴露在冷空氣中；

.頸部-圍條圍巾，避免頸部直接受風；

.足部-白天活動和睡覺時，都可酌加襪子。

2、保持充足精神、情緒穩定、適度休息、規律運動、均衡飲食，避免過度勞累、情緒大起大落，少吃高脂肪和高膽固醇食物，如動物內臟、肥肉、油脂類等。

3、運動前先暖身，身體暖機後再運動，運動完須注意收操與擦汗，避免立刻休息或喝冷飲。