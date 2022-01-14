台灣有洗腎王國的稱號，尿毒症(末期腎衰竭)發生率在全世界也排名第一，目前約有9萬名因為尿毒症正接受定期透析治療的病患。依據台灣腎臟醫學會2018年的統計資料，台灣尿毒症發生率為每百萬人口523人，盛行率為每百萬人口3,587人。尿毒症的新病人中，46.2%是糖尿病患者，可見防治糖尿病腎病變的重要性。

●糖尿病患者血糖過高併發症多

內湖國泰診所腎臟內科主治醫師呂高安指出，糖尿病患者常會因為血糖過高，而持續產生傷害腎臟的代謝物質，這些物質會在腎臟組織引發發炎反應、破壞腎臟組織，導致腎臟細胞死亡、腎臟排水排毒功能衰退、病患血中尿毒數值上升，並產生尿毒症狀。

糖尿病腎病變的初期症狀並不明顯，主要的異常是尿液中有微量蛋白質流失，此時若不治療，尿中蛋白質數量會逐漸增加，排尿時常有明顯泡沫出現。尿蛋白數量愈多，腎功能衰退的速度愈快。

呂高安表示，美國學者統計1969-1999年美國的糖尿病患者資料，發現有一半的糖尿病患者在被診斷出糖尿病後的25年內會產生蛋白尿，被診斷出蛋白尿後有一半的患者在5年之內就會出現血中尿毒指數明顯升高，若不謹慎處理，數年之內即有可能演變成尿毒症。

●每10個台灣人就有1人糖尿病

依據衛生福利部國民健康署統計資料，2016-2019年間，18歲以上台灣人民糖尿病盛行率約為9.82％。美國針對糖尿病患的相關腎病變統計研究發現，約50%的糖尿病人有罹患微量蛋白尿以上的各種不同嚴重程度之腎臟病變，依此推估台灣應該有大約100萬名糖尿病腎病變患者，這些人都存在惡化為尿毒症的風險，由此可見此項疾病對於國民健康及醫療支出影響巨大。

糖尿病腎病變是一種不可逆的變化，當腎臟被傷害後，有功能的細胞死亡消失，原有的位置被沒有功能的疤痕組織取代，不論用任何藥物都不可能讓已死的細胞再復生，醫師能做的就是想辦法保住仍有功能的腎臟細胞，使腎臟功能能夠穩定住，不要再繼續惡化。

●治療目標為血中尿毒數值穩定

呂高安說明，臨床上的治療目標就是讓血中尿毒數值穩定，不要繼續增加。而期望尿毒指數大幅度降低，是不可能的事情。但是很多病人無法接受這樣的事實，自己私下去尋找病服用別人推薦的偏方，而不遵從正規治療，非但沒有因偏方而改善糖尿病腎病變，反而加劇了腎功能惡化的速度，在短時間之內即達到需要洗腎的程度。

此外，糖尿病腎病變患者經常同時罹患高血壓、高血脂及高尿酸等慢性疾病。這些疾病都會加速腎臟功能惡化，因此必須要同時治療，才能有效保存腎臟功能。這其中最重要的是高血壓，若是血壓控制不好，腎功能絕對無法被控制。許多病患會有疑問，認為吃這麼多藥一定會傷害腎臟功能。

事實上，許多降血糖、降血壓及降血脂的藥物除了治療本身的疾病外，常有保護腎臟的作用，在醫師的適當使用下，可以幫助延緩腎功能的下降。

●6點提醒積極面對，穩定腎臟功能

呂高安表示，雖然尿毒症的陰影會帶給糖尿病腎病變患者極大的壓力，但是只要遵照下列要點積極面對，很多病人都可以長期維持穩定的腎臟功能：

1. 按照醫師處方，定時服藥。

2. 不吃任何其它藥物，若需要營養補充劑可與醫師討論是否適合服用。

3. 積極控制血糖、血壓、血脂及尿酸數值於正常範圍內。

4. 戒除抽菸及喝酒習慣。

5. 多喝水、多運動、維持正常飲食及營養攝取。

6. 注意保暖、建立良好衛生習慣、少去人群擁擠的地方，避免細菌感染。