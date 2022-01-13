今天清晨平地低溫來到9.1度，但還不是最冷，這波冷空氣最強將於明天發生，「暴冷倒數計時中」。氣象專家吳德榮指出，明晨受「輻射冷卻」影響，有機會創下入冬以來新低溫紀錄，全台均溫約10度，局部地區甚至下探8度！

這波冷空氣幾乎「每天都比昨天更冷」，今晨嘉義跌破10度，嘉義縣民雄鄉9.1度、嘉義市東區9.6度；新竹關西也只有10.0度。其他地區包括基隆七堵、高雄大樹、花蓮光復等，都在10度上下，全台成了「冷凍番薯」。

「還沒到最冷的時候」，吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起北部降雨趨緩，中南部轉晴，東部有零星降雨。各地氣溫：北部10至16度、中部9至21度、南部10至24度、東部10至22度。

恢復乾冷後，最明顯的效應就是「輻射冷卻」。吳德榮提醒，明天清晨台南以北平地都有機會出現8至10度低溫，「將創下這一波冷空氣的最低溫紀錄」，一直到周六（15日）前，每天清晨都有10度以下機率，應做好保暖及防寒措施。