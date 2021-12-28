新竹市長林智堅27日表示，為能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。對此，港媒評論指出，林迅速出此招背後有兩大盤算：第一，藉此即時止血、挽救形象並促新竹順利升格；第二，若彰化縣也遞件要求升格但遭內政部駁回，將坐實「英人設事」的指控，對林與民進黨皆不利。

香港媒體《中評社》28日評論表示，林智堅會這麼快決定不參選首任大新竹市長，主因是修法相關程序尚在進行，對林而言的傷害就持續累積，對其未來的傷害只會更大。

評論認為，林智堅棄選對民進黨而言是一件麻煩事，因若新竹縣市成功合併，民進黨要再派出像林這樣的強棒並不容易，且林2022年卸任新竹市長後該如何安排也是個難題。然即便如此，林依然快速做出不參選的決定，有兩大考量，首先是民進黨自從涉入新竹合併升格議題，一直處於弱勢，這不僅對明年1月9日的立委林昶佐罷免案與台中立委補選不利，也重傷了林清新的形象，以及綠營後續選舉的士氣。

其次，彰化縣也喊話將遞件內政部要求升格，若《地方制度法》修法後讓人口數，並非是直轄市升格的必要條件，內政部只處理新竹縣市合併而不處理彰化縣，就坐實了「英人設事」的批評，這不僅對林智堅本人不利，也將讓其他縣市淪為「二等公民」，民進黨恐得罪非直轄市的選民，其他綠營執政縣市首長如嘉義縣、基隆市長等必然跳腳。