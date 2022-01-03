新竹市長林智堅提出「大新竹」構想後宣布棄選引爆朝野對壘，民進黨立院總召柯建銘恐以逕付二讀來輾壓民主，依照《地方制度法》規定直轄市人口數門檻為125萬，卻被林智堅恫嚇「錯過再等4年」，已讓大新竹升格淪為「理盲濫情」。

所謂理盲是指脫離是非並且背離法理，單純為了一己之私，透過各種責備餒過；濫情則是違背理智並且訴諸同情，實則強化鄉愿盲從，達到一種支持效應，理盲濫情通常伴隨民粹操弄。如同大新竹升格因無法源依據只好修法，並且透過現任市長棄選達到「犧牲小我」，完成「升格大我」的政治目的。

大新竹升格如今淪為藍綠炮口，光是財劃法修法的配套措施都未規劃，一味只想下修直轄市人口數門檻為100萬，即便林智堅宣布棄選2022大新竹合併後的市長選舉，其實只是想要擺脫因人設事的「政治標籤」罷了。蔡政府不斷釋放竹竹合併有急迫性，但對國土規畫似乎思慮草率，當初2017年嘉義縣市合併議題引發新竹縣市合併討論，為何林智堅卻表示「沒有討論」，就連柯建銘也表示要「從長計議」。

蔡政府企圖透過「一字修法」強渡關山，一方面抹去升格門檻，加上市長棄選塑造「悲情英雄」的形象，一旦未來地方只要提出「特殊需要」，那麼只要行政院同意就能升格，恐將造成「小都大縣」並且伴隨財劃法的亂象叢生。

大新竹升格的「理盲濫情」正在發酵，只為掩蓋背後的政治目的，罔顧國土規劃與區域發展的結果，恐讓升格淪為金玉其外、敗絮其內的政治鬧劇。

（作者為新聞研究所博士生）

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