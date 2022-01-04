邱彥翔今年也接了1檔蠻有趣的劇期待與觀眾碰面。（Fizz Lab提供）

拍攝全聯廣告走紅、有「全聯先生」之稱的邱彥翔，近期演出電影《詭扯》受矚目，好事一路延續，他近期進軍餐飲業升格老闆，於東區開設飲料輕食吧「Fizz Lab 肥滋」，主打自家釀製的康普茶，他提到緣起，喜上眉梢說：「是因為口腹之慾！」因為幾年前在舊金山喝過，從此念念不忘。

籌備過程是否艱辛？邱彥翔說從開始釀茶到展店，大約花了1年半，但他特別要向房東致謝，「因為疫情最嚴重的兩個月剛好在裝修，房東也很體貼的降了房租，讓我們更有餘力走向開幕」。邱彥翔平時有空就會去店裡晃晃，在廚房跟夥伴一起研究新口味的康普茶或是看看窖藏發酵狀況，碰到客人討教康普茶釀製方式，他也不會藏私，因為初心就是推廣康普茶。

邱彥翔還分享1件趣事，一般來說康普茶的釀製時間會抓10至14天，有1次他把茶瓶放在太角落，再發現的時候已經半年過去，雖然心中有些害怕，但還是秉持著實驗精神試飲了1口，竟變成了醋，後來也沒有浪費，索性把醋用在料理上，別有一般風味。