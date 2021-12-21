餐飲業驚驚漲 潘思亮：調整價格不一定是唯一策略 09:142021/12/21 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工商協進會早餐會(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對近期餐飲價格調整？晶華董事長潘思亮今日表示，所有的業者以競爭力、創意為主，提升價格不一定是唯一策略。 潘思亮今日參加工商協進會早餐會，會前針對近期餐飲業等調漲價格表達看法。 潘思亮表示，最近人工等價格上漲，最主要原物料價格上漲，光是運費就不知道上漲幾倍了，讓成本增加很多，所有業者以競爭力創意為主提升價格不一定是唯一策略。 金門楊鎮浯：政黨對決形態愈趨明顯 專家傳真－三策略 儲備旅遊永續競爭力 #潘思亮 #價格 #餐飲業 #針對 #業者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸行之：晶片缺口Q4起逐步縮小 未來要關注這2個價格 10:472021/12/20 財經 罷昶團體避藍綠對決 反罷方急催票 04:102021/12/20 焦點要聞 「冬瓜牌」洗衣精遭告發賄選 顏寬恒：感謝民進黨側翼為競選小物宣傳 11:072021/12/20 政治 中華電信技術執行副總 林榮賜 O-RAN商機綻放 台廠機會來了 04:102021/12/21 產業特刊 陸房地產風暴 襲向鋼鐵、水泥 04:102021/12/21 產業特刊 豐利管顧、永彰機電 合辦新創參與媒合會 04:102021/12/21 投資理財 光寶盃極客松競賽 清大奪金 04:102021/12/21 財經要聞 食物變貴 讓低所得家庭更苦 04:102021/12/20 財經焦點 《其他電子》元宇宙＋車聯網 雙鴻明年業績樂戰新高 11:082021/12/20 財經 萊豬公投後首辦促銷 屏東豬農喊話愛用國產豬 17:062021/12/20 生活 陸房地產業困境波及鋼鐵與相關產業 經濟面臨新風險 17:512021/12/20 兩岸 財經熱門新聞 美股2天狂砍千點！最大兇手竟是他….專家爆超驚悚結局 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 比通膨還可怕！Fed老大帶頭執意轉鷹 這資產恐引爆末日 - 財經 媽幫買保險 他1年繳破10萬快崩潰 網嚇：到底買了什麼？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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