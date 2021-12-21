針對近期餐飲價格調整？晶華董事長潘思亮今日表示，所有的業者以競爭力、創意為主，提升價格不一定是唯一策略。

潘思亮今日參加工商協進會早餐會，會前針對近期餐飲業等調漲價格表達看法。

潘思亮表示，最近人工等價格上漲，最主要原物料價格上漲，光是運費就不知道上漲幾倍了，讓成本增加很多，所有業者以競爭力創意為主提升價格不一定是唯一策略。