今年5月國內新冠肺炎疫情升溫，餐飲禁止內用，改為外帶制，高市府推出「高雄好家載」服務，媒合受疫情影響的餐飲業、計程車業與消費者三方互助，創意展現數位經濟力量，近日「高雄好家載」獲頒LINE熱點智慧城市專案參與獎。

疫情嚴峻期間，市長陳其邁特別交辦規畫振興專案，由副市長史哲負責統籌紓困政策以及配套措施。史哲提到，在全國三級警戒實施後，短短第15天內，市府就讓專案服務正式上線，透過數位平台串連，串接店家、線上點餐系統商、線下計程車外送車隊。

史哲指出，「高雄好家載」拉近消費者與店家距離，不僅兼顧防疫與紓困，更是一座城市數位轉型基礎部署，以最溫暖方式落實「讓一家人的美味，成為兩家人的溫飽」政策目標。

於此專案中協力的「LINE熱點」非常肯定「高雄好家載」的執行力、創意以及意義，22日舉辦2021年度「LINE熱點夥伴聚會-TO THE NEXT O2O」大會中，頒發「智慧城市專案參與獎」給專案的訂餐平台業者，高市經發局也獲頒感謝狀。

經發局長廖泰翔分享疫情中推動新創，運用科技數位技術強化防疫並促進互助經驗，他特別感謝LINE熱點團隊當初與經發局團隊不眠不休、挑燈夜戰促成專案。

「高雄好家載」今年6月2日上路，餐飲業者在點餐平台上架，結合計程車外送，由高市府補助運費85元，已有超過3500家餐飲店家及百貨賣場、農漁會、市場夜市及計程車等加入計畫，預計持續至明年4月30日。