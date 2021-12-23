春酒尾牙不只聚餐而已，宜蘭綠舞國際觀光飯店推出能享受微旅行的2天1夜春酒尾牙專案，不只能吃大餐，還可以下榻飯店的舒適寬敞客房、暢遊日式園區感受日式風情，近距離接觸羊駝、水豚及狐獴等療癒人心的可愛動物，在辛勤了一年的歲末年終，好好來趟舒壓之旅。

「福虎生風春酒尾牙住房專案」可入住舒適寬敞客房，體驗萬坪日式風格園區及品味經典中式美饌。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至明年3月31日期間推出「福虎生風春酒尾牙住房專案」，包辦2天1夜住宿含早餐以及春酒尾牙中式筵席，每人僅2900元起，還會贈送晚宴每桌精選紅酒、啤酒或卡拉OK歡唱優惠；此外，還能暢遊日式主題園區體驗各項日式主題活動，體驗各項放鬆身心的館內設施。

宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至明年3月31日推出「福虎旺新春尾牙春酒住房專案」。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞飯店園區舒適廣闊、日式園區擁有豐富日體驗活動，可遠眺龜山島、太平洋及蘭陽平原美景，可在綠意盎然的大自然環境中放鬆辛勞整年的身心。日式主題園區今年初加入綠舞的萌寵們也是園區的一大療癒人心的亮點，近期剛滿周歲的羊駝小寶貝「可可」及「露露」，蓬鬆的軟毛及自帶微笑的上揚嘴角，備受遊客喜愛；另外還能近距離觀察靈巧活潑的狐獴，以及來自南美洲的水豚，圓滾滾的身軀加上呆萌的步伐，看著就能超療癒。

來自南美洲的「水豚君」。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

若想單純用餐，也有尾牙春酒餐飲專案可選，平日限定「雅致專案」每桌僅6880元+10%，假日「經典專案」每桌8880元+10%起，主打高CP值；尾牙席間3小時可享果汁暢飲，每桌加價800元+10%就有無限供應啤酒，加價1000元+10%更升級為精選紅酒無限暢飲。訂席平日滿15桌、假日滿20桌（含）以上還加贈風呂券6張，價值3600元。

剛滿周歲的羊駝「可可」及「露露」是綠舞飯店園區內的人氣萌寵。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）