顧好2022不挑戰2024？侯友宜：少談選舉好好做事 15:342021/12/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席績優老人共餐單位暨第7屆社區金點獎入圍表揚會後受訪表示，好好努力做事。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4大公投藍營潰敗，外界認為新北市長侯友宜可能先顧好2022市長選舉，不挑戰2024總統大位，侯友宜今出席績優老人共餐單位暨第7屆社區金點獎入圍表揚會後受訪表示，好好努力做事，才是把握當下最重要的責任，這是他一向的態度，最重要的是大家一起團結努力做事，選舉還很遠，如果每天掛在嘴裡，對民眾關心少了這樣對嗎？應該多關心民眾想要我們做的事，少談選舉、政治問題，「好好做事吧！」 6都變9都？侯友宜批中央「搞錯方向」：人民要的不是這個 預估2022選情 吳子嘉：藍營選贏「這都」蔡英文難保黨主席之位 #選舉 #顧好 #2022 #挑戰 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盧秀燕無招勝有招 化解究責戰火 04:102021/12/20 焦點要聞 太陽光電、離岸風電 雙延宕 連2年未達標 明年挑戰更大 04:102021/12/20 財經要聞 新北耶誕平安晚會 傳揚福音揮別疫情 04:102021/12/20 地方新聞 四大公投失敗原因 黃暐瀚曝關鍵：國民黨要認清現實 13:132021/12/20 政治 吳釗燮登印尼最大報 呼籲東協督促中國 04:102021/12/20 產業財經 中央推新竹縣市合併 侯友宜：讓人覺得「黨擺在國家」之前 13:252021/12/20 政治 徐薇淩球敘 盼下一冠別再等7年 04:102021/12/20 運動天地 《半導體》外資讚聯發科天璣9000技壓宿敵 點出5G智慧機高原期 11:592021/12/20 財經 公投全數未過關 侯友宜引「忠恕」二字呼籲尊重人民自由意志 09:562021/12/19 政治 外界憂明年台灣將缺電 侯友宜：執政黨應向民眾報告 13:442021/12/20 政治 藍湧檢討聲浪 侯友宜：願承擔 04:102021/12/19 焦點要聞 政治熱門新聞 四大公投全軍覆沒後 最新民調結果超驚人 - 政治 公投結果會影響2022、2024選舉嗎 阿扁吐6字 - 政治 柯志恩臉書32字吐公投心聲 吸1.1萬人讚爆 - 政治 王力宏「左思右想」道歉了！ 郭正亮6字解析關鍵 - 政治 看到王力宏父親發親筆信 趙少康一句話解析 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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