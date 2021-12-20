4大公投藍營潰敗，外界認為新北市長侯友宜可能先顧好2022市長選舉，不挑戰2024總統大位，侯友宜今出席績優老人共餐單位暨第7屆社區金點獎入圍表揚會後受訪表示，好好努力做事，才是把握當下最重要的責任，這是他一向的態度，最重要的是大家一起團結努力做事，選舉還很遠，如果每天掛在嘴裡，對民眾關心少了這樣對嗎？應該多關心民眾想要我們做的事，少談選舉、政治問題，「好好做事吧！」