有人認為2024侯柯配才有機會，新北市長侯友宜今表示，現在人民關心的不是選舉，而是年終獎金有沒有多一點，最重要是防疫，目前已經有許多7＋7春節專案陸續解除隔離，後續掌握有沒有做好，春節有沒有全力防堵好，會不會有新興疫情，才是我們關心的。

至於漢子、禿子、燕子何時合體，侯友宜說，離選舉還很早，人民關心的不是這些事，努力好好做事，才是現有本分。

至於外傳朱立倫可能參選高雄，侯友宜說，這應該請教朱主席，尊重他個人想法，這才是最重要，大家都是要為自己行為負責。