有人認為2024侯柯配才有機會，新北市長侯友宜今表示，現在人民關心的不是選舉，而是年終獎金有沒有多一點，最重要是防疫，目前已經有許多7＋7春節專案陸續解除隔離，後續掌握有沒有做好，春節有沒有全力防堵好，會不會有新興疫情，才是我們關心的。
至於漢子、禿子、燕子何時合體，侯友宜說，離選舉還很早，人民關心的不是這些事，努力好好做事，才是現有本分。
至於外傳朱立倫可能參選高雄，侯友宜說，這應該請教朱主席，尊重他個人想法，這才是最重要，大家都是要為自己行為負責。
有人認為2024侯柯配才有機會，新北市長侯友宜今表示，現在人民關心的不是選舉，而是年終獎金有沒有多一點，最重要是防疫，目前已經有許多7＋7春節專案陸續解除隔離，後續掌握有沒有做好，春節有沒有全力防堵好，會不會有新興疫情，才是我們關心的。
至於漢子、禿子、燕子何時合體，侯友宜說，離選舉還很早，人民關心的不是這些事，努力好好做事，才是現有本分。
至於外傳朱立倫可能參選高雄，侯友宜說，這應該請教朱主席，尊重他個人想法，這才是最重要，大家都是要為自己行為負責。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。