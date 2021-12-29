新北市政府以都更三箭政策提供民眾多元方案並加速審議，提升都更申請效率。新北市長侯友宜今(29)日上午出席「都更106專案」首案開工動土典禮表示，我一直跟同仁說新北市在這10年要大幅改變，就要用「三民主義」來創造繁榮的新北市，就是「便民、利民、愛民」的態度，儘速處理都更申請案。

侯友宜致詞時提到，新北市有70萬棟30年以上的老舊房子，能改變就快改變，知道都市更新過程困難度，所以政府成立都更處，我們應該要好還要更好，去年推動「都更106專案」，如果居民說好，就趕快通過；他表示，一直跟同仁說新北市在這10年要大幅改變，就要用「三民主義」來創造繁榮的新北市，就是「便民、利民、愛民」的態度，儘速處理都更申請案，用此去改變新北市。

侯友宜說，「市長也沒選票考慮，做到了這個年紀，做都是多做，沒做也剛好而已，為何上任後去搞30年、50年沒人想動的五股垃圾山，那邊本來是垃圾山，現在變得多美，所有廠商好高興，幫他們非法變合法，規規矩矩照規定來做，再去看塭仔圳，現在回頭一看，變新北市新國門，所以其實有時候改變，市長願意並肩作戰，讓大家創造新北市不一樣的國際大都市」。