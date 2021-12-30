新北托老中心、長照站提前達標 侯友宜：2025年拚100家社區長照（戴上容攝）

新北市目標4年打造60家公共托老中心、16家有FU長照站，市府提前1年達標，市長侯友宜30日前往三重受恩公共托老中心，為第59家新店安康、第60家受恩公共托老中心及三峽、新店、中和、三重4家有Fu長照站舉行開幕儀式，他表示，2025年新北市長者比例將達20％，2025年目標達到100家社區長照機構。

侯友宜指出，台灣高齡化程度持續在增加，2025年全國老年人口占比將增加至20％，屆時新北市65歲以上人口會到達20.12％，並以平均每個月增加約3000人速度攀升，2030年65歲以上人口將突破100萬人，市府力拚2025年將60家公共托老中心增加至100家，照顧好新北市長者。

侯友宜說，新北市分別在新店、三重再成立2家公共托老中心，並於三峽、新店、中和及三重4區成立有Fu長照站，照顧更多新北市的長者及家庭照顧者。三重受恩公共托老中心是全市第一家利用市場空間打造的公共托老中心、新店安康公共托老中心，則是利用蒙特梭利自立生活理念，讓長者維持自行飲食、生活，達成經驗延續跟社群間貢獻的精神。

衛生局長陳潤秋表示，市長在就任之初期望在2022年成立60家公共托老中心，市府各局處因此積極尋找地點打造友善的照顧空間，如今提前一年達成市政目標，未來市府還會積極尋覓場地及合作對象，透過公私協力在2025年將60家公共托老中心增加至100家，照顧好新北市長者。

衛生局補充，今年分別在三峽、新店、中和、三重成立沙龍咖啡館、銀光咖啡書屋、有Fu長照站以及調氧銀光咖啡館，共設置第13至16家有fu長照站，讓長者與照顧者能享受悠閒的時光。