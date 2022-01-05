甫迎來2022年，低軌衛星話題依舊火熱，身為指標低軌衛星商的OneWeb日前又宣布成功發射36顆低軌衛星，預計在今年底將提供全球衛星服務，不僅如此，OneWeb也預計會循SpaceX模式，來台找合作夥伴，指標股昇達科(3491)今持續處於分盤交易，早盤一度漲至2%，目前翻黑；測試廠耀登(3138)漲幅逾3%。另外，同為低軌衛星概念的啟碁(6285)、仲琦(2419)稍早震盪小漲。

SPACE X、OneWeb、亞馬遜為全球三大低軌衛星指標商，OneWeb日前宣布再度完成發射36顆低軌衛星，總計OneWeb已經完成發射目標650顆衛星的60%，預計將在今年底提供全球衛星服務，另外，OneWeb也規畫尋SPACE X來台尋求合作夥伴，這也可望為台系相關廠商帶來商機，其實，SPACE X、OneWeb、亞馬遜均為昇達科客戶，也均進入出貨階段。

根據數據指出，國際廠商低軌道衛星數量於2021年達1791顆、2022年預估為2825顆、2025年至2027年合計達7518顆，相當於每年發射數量為2022顆低軌道衛星汰換需求，相對應地面每一年40~80萬座地面接收站體之汰換需求(不含每一年規畫之發射量)。業者也指出，低軌衛星的產品周期約5年左右，所以整體商機是長線具延續性的。

台灣政府看好台系業者在低軌衛星的發展潛力，2021年底也正式宣告組成低軌衛星國家隊，昇達科、耀登、明泰(3380)入列。除了網通廠受惠，晶片廠聯發科(2454)、穩懋(3105)、宏觀(6568)，電源供應器康舒(6282)、系統電(5309)、群電(6412)，以及航太金屬零組件公準(3178)、漢翔(2634)等均為低軌衛星的受益族群。