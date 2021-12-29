高通宣布，與中華電(2412)、啟碁(6285)、廣達(2382)攜手，讓5G毫米波前進國家兩廳院，達成600Mbps的上傳速度，證明5G毫米波在公共場域高速傳輸的可行性，為台灣未來5G毫米波商業化發展樹立里程碑。美國副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通將與台灣半導體供應商、硬體裝置OEM廠商、電信營運商等企業夥伴共同推廣毫米波企業專網等領域，加速生態系。

高通表示，為確保發揮5G毫米波大頻寬、高速、低延遲特性，讓表演藝術呈現全新面貌，此計畫集結中華電信、啟碁、廣達等5G專網方案業者，打造全球領先、台灣唯一的5G毫米波藝文展演公共場域，覆蓋面積超過1.5公頃，是亞洲最大的文化專網，成功因應現場逾5千名觀眾與線上1.5萬名觀眾互動的巨量高畫質影音即時串流。此5G毫米波展演專網採用高通Snapdragon X55 5G數據機射頻系統，並由高通提供技術指導和測試裝置；中華電提供28GHz 5G毫米波頻段網路環境；啟碁、廣達提供搭載高通技術的毫米波手機、路由器等解決方案，實現驗證單位面積達600Mbps/3 Gbps上下行速度。

台灣與全球於2020年同步進入5G商用服務世代，今年8月底5G用戶數已逾363萬、占整體行動寬頻用戶12.3%。隨著5G商業發展逐步成熟，許多國家紛紛朝24GHz以上的高頻段毫米波發展。毫米波動能持續升溫，義大利、日本、新加坡和美國都有商用毫米波網路，至今全球已有超過 180家電信業者在45個國家正在投資毫米波技術。

貝爾實驗室諮詢部門(Bell Labs Consulting)今年9月發布的關於毫米波部署報告指出，全球高用量、高數據用戶劇增，亞洲增加70%、美國增加88%，是電信營運商最大商機。而此一商機只靠5G中的6GHz以下頻段是不夠的，必須藉由毫米波補足。報告認為，毫米波成功關鍵不是覆蓋範圍，而是數據容量。在辦公室、車站、百貨商場、體育場館及戶外熱點等地區部署毫米波網路可創造4200 PB/年的行動數據流量；在正確的部署場景中運用正確的用例，毫米波建置的投資回報率（RoI）將高達20~30%，投資回收期不到4年。同時，毫米波頻段因有大量頻寬可用於承載增加的流量，其部署成本遠比6GHz以下頻段或光纖鋪設都低。

報告更指出，固定無線接取(FWA) 是5G營運商的另一重大商機。因4G頻譜和容量有限，無法取代DSL和有線固定寬頻服務，使行動網路無法普及，也到不了偏遠地區。5G毫米波因其龐大的可用頻譜和容量，可成為FWA的解決方案，並擴大行動網路覆蓋面。

劉思泰表示，5G毫米波的重要性在於，它是實現智慧連結世界的基礎設施，不論是現在每個人每天都需要的連網、上網，或之後更多自駕車、智慧製造、智慧城市或VR/AR/XR等尖端創新應用，都必須要有毫米波的高速、即時傳輸的大容量，才做的到。作為全球領先無線技術創新者，高通推動毫米波商轉，不遺餘力。隨著台灣與全球同步邁入5G世紀，高通與台灣半導體供應商、硬體裝置OEM廠商、電信營運商等企業夥伴在毫米波企業專網、公共網路及終端裝置、關鍵產品研發各方面，深化合作，致力加速毫米波產業生態系建置，協助台灣在毫米波商業部署，取得先機。未來，高通將持續與企業夥伴攜手，在特定地區加強毫米波部署，讓企業、電信商、消費者都能因毫米波驅動的數據消費熱潮而受益，搶攻全球5G智慧連結商機。