對於歐盟將部分天然氣能源計畫列為綠色投資項目，德國政府在周日對此表示歡迎，但強調反對將核能發電列為綠色投資項目。

德國在上周五，2021年最後一天的12月31日將現有最後6座核電廠，關閉了其中的3座。德國在2011年日本福島核電事故之後，決定關閉所有核電廠。

德國政府發言人表示，在逐步淘汰核能和燃煤發電的情形下，天然氣是實現溫室氣體中和的重要過渡階段技術。德國政府在核電的立場上沒有改變，堅信核電不能被列入永續的項目。

由於核電產生的二氧化碳排放非常低，但是鑑於放射性廢棄物處理的潛在環境影響，歐盟執委會正尋求專家的建議，以確定核能燃料是否應被視為綠色。

據了解，歐盟周六提出的草案將核電列為綠色投資項目，前提是該計畫有安全處置放射性廢棄物的計畫、資金和地點；核電廠並且能在2045年前獲得建造許可。

而如果天然氣發電廠的每千瓦時(kWh)發電排放二氧化碳低於270公克當量，就能取代化石燃料發電廠，並在2030年12月31日前獲得建造許可。

歐盟國家和一個專家小組將仔細審查該提案草案，該草案可能在1月稍晚公佈之前做出改變。一年多來，該政策一直在政府的遊說中陷入泥沼，歐盟國家在哪些燃料是真正的永續的問題上存在分歧意見。

除德國外，奧地利、盧森堡等國也反對核電。但捷克、芬蘭和法國等歐盟國家認為，核能對於逐步淘汰會大量排放二氧化碳的燃煤發電至關重要。

另外德國在上周五將萊茵集團(RWE)、E.ON營運的3座分別位於Grohnde、Brokdorf、Gundremmingen C核子反應爐關閉，它們運轉了約35年。另外3座核電廠計畫將於2022年底全數關閉。

資料顯示，2021年德國6座核電站貢獻了約12%的發電量。再生能源的比例為接近41%，燃煤發電量略低於28%，天然氣發電量約為15%。德國計畫透過擴大風電和太陽能基礎設施，到2030年讓再生能源滿足80%的電力需求。