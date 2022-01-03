台北市防疫旅館出現群聚感染，將日前公佈確診的2例境外移入改列本土個案，也是國內首起本土Omicron感染個案。指揮官陳時中3日表示，從入境處、基因定序位點差異以及ct值變化來看，推斷可能是由美國入境的17085傳染給自深圳及日本入境的防疫旅館旅客。

他指出，被改判本土個案的17058及17099分別為深圳及日本入境的，相較於於美國入境的案17085，在當地感染Omicron的可能性較低。再加上案17085對案17058有兩個變異點、對案17099也有兩個變異點，加上用ct值變化來推斷染疫時間，因此推測是由案17085個別傳染給另外2位個案。

他表示，目前不排除是由環境接觸或是空氣感染的可能性，就目前資料尚未看到旅客間不正當接觸的情況。此外，指揮中心將針對有風險且無法改善的房間「匡列」，一但房間遭到匡列將停止使用。他說，防疫期間因還有住人，旅宿中有些通風、建築上的問題無法完整改善，因此會針對這些房間做匡列。

「現在沒有所謂『重點』高風險國家，都是高風險國家」，陳時中說，原先有考慮將高風險國家的限制去除掉，但因考量這些國家為發源地加上檢驗報告較弱，因此決定不去除。他指出，國際疫情近期快速升溫，病例數增加快速，估計與歐美聖誕節，人流大量移動、密集聚集有關，恐會對醫療量能造成考驗。