新北市屋齡30年以上住宅約有75萬戶，且多為5層樓以下無電梯公寓，為解決「老宅困老人」的雙老現象，市府去年7月推出「高齡友善換居－樓梯換電梯計畫」，協助65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社宅，雖然計畫推出時詢問度高，但半年來僅獲3案申請。城鄉局表示，該計畫申請率低是因長者對老家都非常有感情，為增進政策推動，市府已透過區公所、鄰里等系統加強宣傳。

城鄉局因應高齡化趨勢，2019年間推出電梯特快車方案，老舊公寓住戶整合全棟住戶後，即可請照先請廠商蓋電梯，不用經審查程序，只要符合資格，便可向市府申請補助，不過公寓裝設電梯，常因住戶費用分攤、建築空間等問題設限，今年雖有129件申請整建維護電梯諮詢，並由市府主動提供現勘及說明會，但僅有9案符合規定提出申請，其中5案通過核定。

為解決整合困難問題，城鄉局首創結合社會住宅推動長者換居，去年盤點新店央北社宅與三峽國光社宅34戶，供長者或身障以屋換屋入住社宅，最長可續租6年，而長者居住的老舊公寓騰出後，也會由市府出租給年輕人，不過該計畫啟動至今也僅有3案申請，其中2案獲核定，準備簽約入住新店央北社宅。

市議員江怡臻表示，城鄉局方案雖立意良善，但如何推動長者意願仍是重點，建議除了透過市政單位系統宣導以及社會局媒合獨老需求外，市府也可與長照機構或基金會合作，多建立與個案的聯繫管道，加強宣導。

城鄉局表示，電梯特快車方案預計推行至2025年，除了每案補助200萬元外，市府也將限時獎勵金120萬元延長，今年底前申請就可獲得320萬元補助，以此鼓勵老舊公寓加速蓋電梯。

另外，針對「樓梯換電梯」方案，城鄉局表示，本計畫持續滾動檢討，針對已核定案件將持續追蹤長輩們居住情形，主動關心提供換居協助，針對潛在受惠個案，已將相關資訊發送各區公所及里辦公室，並主動提供資訊予老人福利相關的NGO團體，以及持續透過社群平台及新聞媒體露出，擴大宣傳管道，目前已計劃推廣已入住社宅長者的居住心得感想，讓外界了解入住社宅的舒適生活，藉此鼓勵市民申請。