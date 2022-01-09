中市62萬人可打第三劑 開設43處快打站 65歲長者這5天開打

因應Omicron變種病毒襲台，中央宣布縮短民眾接種新冠疫苗第3劑時間，台中市統計至1月15日止，符合接種第3劑資格民眾有近62萬人，其中65歲以上長者有21萬人，市長盧秀燕9日宣布，將於1月17日至21日共5天開設43處快打站提供設籍台中市65歲以上長者接種第三劑，最快下周里鄰長就會發注射通知單到府。

中央7日緊急宣布將民眾接種新冠疫苗第3劑時間由間隔20周縮短為12周，造成台中市周日衛生所、公園、賣場接種站點湧現人潮，盧秀燕9日上午出席「台中市驗光師公會第二屆第二次會員大會暨繼續教育課程」時，特別針對台中市第三劑接種採分流規劃提出說明。

盧秀燕表示，統計至1月15日止，台中市符合接種第三劑接種資格民眾有近62萬人，這個數量恐怕是全台灣最多或第二多的縣市，要消化如此龐大的需求量，台中市將採分流接種。

她呼籲65歲以下民眾可依目前方式到醫療院所或賣場、公園接種；但她請65歲以上長者注意，因符合者有21萬人，市府團隊將於1月17日至21日共5天開設43處快打站提供設籍台中市長者接種第3劑，將透過區公所請里鄰長發送接種通知單，請長者依通知時間、地點並攜帶健保卡、黃卡前往接種，而里鄰長如符合資格也一併在快打站接種。

台中市衛生局統計至1月9日上午8點為止，本市已經完成447萬6千546人次新冠疫苗接種，目前第一劑涵蓋率84.15％、第二劑涵蓋率73.53％、第三劑(追加劑)涵蓋率0.99％。

而因應中央疫情指揮中心宣布起縮短第三劑接種間隔為12周，台中市第一時間已通知合約院所受理符合資格者接種。8日加開衛生所及假日外展接種站單日接種超過8千人，今（9日)上午石岡區衛生所持續加診接種莫德納疫苗，下午於東協廣場、家樂福西屯店及中清店提供BNT疫苗；另為紓解文心森林公園接種人潮，衛生局已規劃由2名醫師及6組護理人力進駐提供服務並限量莫德納疫苗600人，號碼牌發完為止。

衛生局表示，除假日接種站外，台中市417家合約所提供BNT疫苗、30區衛生所及合約醫院提供莫德納疫苗、40家合約院所提供高端疫苗及21家醫院開設AZ疫苗門診，各院所接種門診資訊已公告於台中市政府衛生局網站歡迎民眾查詢並預約接種。