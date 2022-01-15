中央流行指揮中心今重啟1922疫苗預約平台，但北市議員王鴻薇質疑，許多基層不解竟沒有台北市，只能預約外縣市。台北市副市長蔡炳坤在臉書表示，中央1922疫苗預約系統第19期今天重啟，台北市沒有提供預約量能，是因為台北市的疫苗預約系統先行，1月17至23日已經預約完成20萬人，請依照預約時間地點前往接種疫苗。

蔡炳坤表示，接下來，為了讓疫苗預約一致性，以免兩套系統造成民眾混淆或重複預約現象，台北市將關閉預約系統，加入中央1922預約系統第20期。

蔡炳坤強調，北市面對疫苗接種需求暴增的應變速度最快，在中央宣布追加劑間隔時間從5個月改為12週的隔天，北市就加開預約系統，民眾可自選時間地點就近接種，不用排隊。

蔡炳坤指出，北市所提供的三百多個接種點與醫療量能都是全台比率最高的，包括：合約診所與各醫院（含七個中型接種站）每週可開出20萬以上的預約量能，再加上各大醫院疫苗接種門診與現場掛號、台北車站隨到隨打等等。

另外，蔡炳坤說，因應近來疫情升溫，台北市也啟動追加劑的「造冊」接種服務，視疫苗供應與醫事人力資源狀況，評估風險等級，依序媒合醫院進行接種。至於長照養護機構的住民與工作人員、在宅的長照對象，也都開始規劃接種追加劑。