根據IDC最新的「全球邊緣運算支出報告」指出，到2022年，全球在邊緣運算上的支出預計將達到760美元，比2021年成長14.8%。企業和服務提供商在邊緣解決方案的硬體、軟體和服務上的支出預計將在2025年保持此成長速度，屆時支出將達到近2740億美元。

從區域角度來看，美國將成為邊緣解決方案的最大投資者，預計2022年支出將達到765億美元。西歐和中國將是第二大地區，支出總額分別為306億美元和208億美元。在五年的預測中，中國的支出成長最快，年複合成長率為19.7%，其次是拉丁美洲，為19.4%。

邊緣(Edge)是最重要的技術基礎架構，它擴展和創新核心資料中心內的功能。邊緣的概念在於將運算資源轉移到資料產生當下的物理位置，從而縮短運作時間，並在核心IT環境之外即時啟用業務流程、決策並創造價值。IDC將邊緣定義為在核心資料中心之外執行相關技術操作，邊緣是連接的終端和核心 IT 環境之間的中介。從特性來看，邊緣是分佈式的、軟體定義的、和靈活的。

IDC雲端和邊緣基礎架構服務研究副總裁Dave McCarthy 表示：「隨著數位化優先組織追求在資料中心之外進行創新，邊緣運算繼續獲得發展動能。」「邊緣部署的多樣化需求為技術供應商創造了巨大的商機，因為他們可更加透過合作夥伴和結盟將新的解決方案推向市場。」

對於企業採用者而言，2022年投資最多的邊緣實際案例預計包括製造營運、生產資產管理、智慧電網、全通路營運、公共安全和緊急應變、貨運監控和智慧交通系統。在2020-2025年的預測期間中，支出成長最快的案例包括公共基礎設施維護、網路維護、解剖診斷和AR輔助手術。

在產業方面，製造業今年將在邊緣解決方案上投資336億美元，零售和專業服務在邊緣運算上的支出也將超過100億美元，預計約19個產業在五年預測期內都將實現兩位數的支出成長。

在產品類型方面，IDC預計到2022年，硬體和服務支出將佔所有邊緣支出的85%，其餘將用於軟體。硬體支出最大占比是邊緣閘道器(Gateway)，邊緣閘道器具有低功耗組件，專為在電力和冷卻可用性有限的環境中運行有限或單一功能而設計。服務支出方面，專業服務和預置服務將扮演主力5年複合年成長率預計將達19.6%。預計到2025年，服務將佔所有邊緣支出的近50%，包括連接和邊緣相關的基礎架構、平台和軟體即服務（IaaS、PaaS 和 SaaS）。軟體支出將主要分配給系統基礎架構和安全軟體，其中分析和人工智慧軟體成長最快。