北市環保局配合中央「淘汰老舊機車補助辦法」，21日公告修正電動機車3年補助計畫，包括今年6月30日前市民汰購或新購電動機車振興加碼補助每輛8000元，環保署原補助每輛3000元，配合環保署規定，修正為淘汰老舊機車補助每輛2000元及減碳獎勵金1000元，並改向環保署申請核發。

北市去年2月公告3年電動機車補助計畫，因受疫情影響買氣，配合中央振興經濟政策，推出「振興加碼電動熊讚」方案，環保局空汙噪音防制科長楊梅華表示，無論新購或汰購電動機車每輛加碼補助8000元，受到市民朋友熱烈迴響。

經統計去年振興加碼方案共補助5220輛電動機車，推升北市電動機車設籍數占比至6.5％，躍居全國第一。

楊梅華指出，為減輕民眾購車負擔，市府公告修正電動機車3年補助計畫中，持續將「振興加碼電動熊讚」加碼8000元方案，延長至今年6月30日，自今年7月1日起，新購電動機車每輛補助回歸4000元，汰舊換購電動機車每輛補助回歸9000元，市民可把握機會在6月30日前購買電動機車，才能享有最高補助金額。

環保局提醒民眾，除了市府提供補助外，自今年起也要記得依環保署1月14日訂頒「淘汰老舊機車補助辦法」及「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，至環保署廢車回收一站通網站申請淘汰老舊機車每輛補助2000元，及汰舊換購電動機車減碳獎勵金每輛1000元，響應淨零排放又可領補助一舉數得。

環保局說，在市府推行各項減碳政策下，北市電動機車設籍數占比達全國第一，也展現了北市府邁向2050淨零排碳的決心，電動機車振興加碼補助，將依送件先後核發補助，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請，車主及早淘汰老舊機車改用電動機車，不僅減少空氣汙染，也降低排碳，還可享有加碼補助，期望民眾與市府攜手共同創造美好的生活環境。