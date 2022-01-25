為讓弱勢家庭愛心餐不因春節中斷，新竹市政府與竹市300多家愛心商家今年持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫。（陳育賢攝）

為讓弱勢家庭愛心餐不因春節中斷，新竹市政府與竹市300多家愛心商家今年持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，其中「禾日香滷肉飯」春節連假除了除夕晚、初二晚之外，每日午、晚各提供50份愛心待用餐，市府也希望號召更多愛心商家一同加入愛心行列。

市長林智堅表示，為照顧竹市弱勢家庭孩子的餐食，市府自2016年起持續推動「呷熊飽」餐食補助及「愛心福利社」2項福利服務，尤其是寒假與年節期間，弱勢家庭若有餐食需求，社工員評估後將核發每張80元的「呷熊飽」餐券，民眾可到4大超商、合作的早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等超過300家商家兌換餐食，讓弱勢家庭的家長們不用擔心孩子的餐費。

禾日香滷肉飯老闆鄭明枝指出，去年起加入「呷熊飽」餐食補助計畫，希望可以號召愛心店家一同響應，今年因疫情衝擊經濟，他們決定自春節連假起至元宵節後（1月29日至2月16日），除了公休日與除夕晚間、初二晚間外，每日推出「愛心待用餐」，午、晚餐各提供50份，供有需要的民眾領取。

社會處指出，市府另在衛福大樓8樓設立「愛心福利社」，收集各界的愛心物資，由社工員評估弱勢家庭需求後，及時提供愛心福利包或愛心福利卡，讓民眾依自身需求兌換所需民生物資，「呷熊飽」餐食補助及「愛心福利社」去年度共計服務了8185人次。

社會處也呼籲，若發現有學童3餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工員評估並媒合相關資源，如提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助，除能減輕經濟負擔外，更讓弱勢家庭能在遭遇急難事件時維持基本生活保障，通報方式可撥打1999專線。