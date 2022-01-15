台中市警察局第四分局大墩派出所年節前夕設置「機動派出所」，走入大街小巷進行治安、交通宣導。（民眾提供／盧金足台中傳真）

農曆春節將近，台中市政府警察局第四分局大墩派出所為保護民眾財產安全及守護里民平安、歡喜迎新年，年節前夕設置「機動派出所」，走入大街小巷進行治安、交通宣導。

南屯區大墩派出所在轄內文心森林公園、圓滿戶外劇場、捷運站等人潮易聚集的景點設置「機動派出所」，走入街頭執行重點宣導。

警方表示，年節期間民眾提領大筆現金機會增加，可向警察機關申請「護鈔」，保障自身財產安全；若有外出遠行返鄉行程，可利用「舉家外出住居安全維護」，莫讓宵小有機可乘。

此外，歲末年終各式聚會尾牙歡聚之餘，台中市府加強掃除「醉犯」勤務，提醒民眾勿心存僥倖酒後駕車，才能「虎哩平安幸福過好年」。

大墩派出所所長曾一峯呼籲年節期間，為達「治安平穩、交通順暢、民眾安全」的任務目標，會因應春節假期治安、交通需求執行重要節日安全維護、加強交通疏導等工作，提醒民眾若遇可疑人、事、物，立即撥打110報警處理，確保民眾在安全無虞、交通順暢的環境下開心過節。

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