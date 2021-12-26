迎接2022年到來，許多人關心明年有幾天假可休，行政院人事行政總處公布，明年共有8大連假，有內行人研究出「2022請假攻略」，若按照這個攻略，可以狂休58天！

根據「2022年政府行政機關辦公日曆表」，8大連假包括：「元旦」連休3天、農曆春節連休9天、五一勞動節連休3天、兒童節與清明節連放4天，以及228紀念日、端午節、中秋節和國慶日都是3天連假。

中華民國111年政府行政機關辦公日曆表。(圖/截自行政院人事行政總處官網)

已有網友研究出下列5大請假攻略：

1. 「228」2/26(六)-2/28(一) 三天連假：若再請3/1(二)-3/4(五)四天，加上六、日就變成九天連假。

2. 「兒童節與清明節」4/2(六)-4/5(二) 四天連假：若再請4/6(三)-4/8(五)三天，加上六、日，就有九天連假。

3. 「端午節」6/3(五)-6/5(日)三天連假：若再請5/30(一)-6/2(四)四天，加上六、日，也是九天連假。

4. 「中秋節」9/9(五)-9/11(日) 三天連假：若再請9/5(一)-9/8(四)四天，連上前一個六、日也是連放9天。

5.「國慶日」10/8(六)-10/10(一) 三天連假：若再請10/11(二)-10/14(五)四天，加上六、日，同樣是九天連假。

2022年請假攻略。(中時新聞網製表)

若按照上述攻略，前後包括「元旦」3天、農曆春節連休9天、228紀念日9天、兒童節與清明節9天、五一勞動節3天，端午節、中秋節和國慶日都連放9天，總計2022年8個連假共可以休58天。

攻略曝光後，《PTT》也有網友不以為然表示「假請完在公司也不用待了」、「辭職就可以一直休囉」、「最好是特休多到你可以隨便請四天」、「不要工作好了」、「而且明年一樣疫情，又不能出國」、「沒法正常出國，請這麼多天幹嘛啦」。