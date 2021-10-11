永康警方9、10日2晚共查獲12件酒駕。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

國慶連假，各地湧現觀光人潮，酒駕的人也增加了！台南市永康分局因應國慶連續假期，白天規畫交通疏導管制，晚間執行取締酒駕、擴大臨檢等專案性勤務，9、10日2天共查獲酒後駕車12件，其中8件涉及公共危險罪，詢後均依法送辦。警方指出，相較中秋酒駕專案6天查獲24件，國慶連假期間因疫情較上個月趨緩，聚會小酌的人變多，酒駕案件隨之增加。

永康警方指出，連假期間前往剛復業的特種行業場所，實施大規模臨檢2天專案性勤務，查獲持有二級及三級毒品等各1件、竊盜及毒品等通緝犯3名、逃逸越南籍移工1名、違反傳染性防治法及菸害防制法等各2件。

此外，因國慶連假湧現車潮，也於永康、大灣2處交流道及7個重要路口，實施交通疏導。「白天顧交通，晚間拚治安！」警方表示，疫情逐漸趨緩，隨著餐廳開放內用，近來酒駕勤務有增加趨勢，後續也會針對易酒後駕車及危險駕車路段，採用封閉式路檢方式，加強取締。

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