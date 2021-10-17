新北市雙溪區虎豹潭6人落水失蹤事件，目前警消已尋獲2大2小失蹤民眾。新北市長侯友宜17日下午先後抵達指揮所表示，警消將把握天亮約2小時時間，針對下游做全力搜救動作，至於大自然體驗營4位股東，目前已找到張姓負責人，4個股東應該都可以找到，後續交由檢察官處理。

侯友宜先前往六和橋了解搜救狀況，之後再赴指揮所接受採訪，他表示，現在天色還有2個小時天色才會暗下來，搜救人員現在往料腳坑下游地方三到五公里的地方搜尋，剛剛視察時消防有提到下游有很多石頭，有時候會卡在裡面，因此搜救重心還是在下游，希望趕快找到2名失聯的員工。

侯友宜說明，公司的負責人有4個股東，我們本來找不到3個，後來找到張姓負責人，現在已由警方在偵訊當中後送給檢方，現在檢警都在偵訊，責任過失如何將由檢察官來做一個裁定。

侯友宜表示，除外，另外還有一個股東也已找到，另個股東正在聯繫當中，4個股東都應該可以找到，之後會朝剛剛柯市長所說凍結資產，偵訊過程中會向檢察官表述。記者提問，新北市遇到發生這種意外，未來有什麼防範機制嗎？侯友宜回應，新北市府面對強降雨超過30ml都有防範機制，這部分新北市府都有做好提醒。