高雄市鹽埕城中城社區14日凌晨發生大火，造成46死、41傷。行政院21日指出，為悼念罹難者，22日全國下半旗1日，總統蔡英文、行政院副院長沈榮津22日也將出席「城中城大樓火災罹難者聯合公祭」；新北市長侯友宜表示，盼未來針對公共安全法規、消防法令做檢討。

侯友宜說，面對重大災難我們感同身受，真的很悲痛、不捨，願往生者安息、生者早日康復，我們用感恩的心，希望未來能細心的對公共安全、消防法令做檢討，不要忘記這些人給我們的提醒，我們要去面對，才能告慰這些人在天之靈。