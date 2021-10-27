基隆與台北兩市市長近期針對基隆捷運互槓，新北市長侯友宜今受訪表示，基隆捷運橫跨新北、台北、基隆三地，去年就有共同方向，包括從基隆蓋到南港站，從輕軌改成中運量，大家要在交通部指導底下，好好把事情做得圓滿，對大台北生活圈都是好的事情。

侯友宜說，新北市其實剛好跨兩市之間，新北市願意承擔，只要交通部、只要大家有共識，該新北市負責任來做的，都願意承擔，甚至基隆、台北市希望新北市做更多，新北市也願意做全力以赴。