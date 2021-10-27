基隆、北市為捷運互槓 侯友宜：大家好好把事做圓滿 13:522021/10/27 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆、北市衛捷運互槓 侯友宜：大家好好把事做圓滿。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆與台北兩市市長近期針對基隆捷運互槓，新北市長侯友宜今受訪表示，基隆捷運橫跨新北、台北、基隆三地，去年就有共同方向，包括從基隆蓋到南港站，從輕軌改成中運量，大家要在交通部指導底下，好好把事情做得圓滿，對大台北生活圈都是好的事情。 侯友宜說，新北市其實剛好跨兩市之間，新北市願意承擔，只要交通部、只要大家有共識，該新北市負責任來做的，都願意承擔，甚至基隆、台北市希望新北市做更多，新北市也願意做全力以赴。 基隆捷運砲火再起 林右昌喊話柯文哲：不要撈過界 北市、基隆為捷運互槓 侯友宜：良性溝通做好充分討論 #新北市 #基隆 #互槓 #侯友宜 #圓滿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭怡攜200顆水餃探班郎祖筠 喊話戲劇新人想演歌舞劇 13:462021/10/27 娛樂 雙北APP大比拚 綠議員批「我的新北市」掉漆 17:342021/10/26 政治 民團宣布啟動 下鄉行腳1個月宣講 秋鬥主軸 反獨裁護民主拚公投 04:102021/10/26 焦點要聞 遭民進黨團批是「社宅殺手」 侯友宜：新北全力推動 12:112021/10/26 政治 議員質疑三環六線難實現 侯友宜：全力拚 13:072021/10/27 生活 議員審自治條例被恐嚇 侯友宜：當重大刑案嚴辦 09:372021/10/27 生活 基隆捷運計畫一變再變 民眾黨團批選前騙選票、選後跳票 10:522021/10/27 政治 新北義交遭重機狠撞不治 侯友宜不捨弔唁 騎士遭起訴 13:422021/10/26 社會 好看不中用 新北App挨批掉漆 04:102021/10/27 地方新聞 淡江大橋八里端昨風光通車 今日封閉匝道塞爆車流惹民怨 21:272021/10/26 社會 PLG》新北國王隊冠名成軍 宣示新賽目標總冠軍 16:012021/10/26 體育 生活熱門新聞 台中立委一夕變高雄市民 陳柏惟2年前一張合照被網翻出：業力引爆 - 生活 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 「卡管案」兩主角並肩 管中閔吐真心話：若沒被卡1年 會續任校長 - 生活 王必勝爆不倫戀 正宮是「榮總美女醫師」 友人揭兩人關係 - 生活 今年冬天會很冷原因曝光 專家警告1情況：寒流會非常強 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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