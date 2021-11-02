民進黨立委羅致政、江永昌等英系人馬，今日於立院議場前公開發表「台灣新道路宣言」，表態支持蔡總統的公投立場，也呼籲各界支持，在蔡總統領導下，走出一條台灣新道路。

今日除羅致政、江永昌外，民進黨立委吳玉琴、邱泰源，與新北市議員黃俊哲、彭佳芸、鄭宇恩、廖宜琨，以及台北市議員參選人陳聖文、何孟樺，新北市議員參選人陳霖翰、黃琳等英系人馬皆出席到場。

羅致政表示，台灣在蔡總統領導下，要走出一條台灣新道路，這條路將透過這次公投來確認。希望國人能投下不同意票來肯定蔡總統的路線。

「台灣新道路宣言」全文如下：

小英總統領導這個國家，已經帶領台灣走出一條新道路，

證明小英總統路線的成功。

小英總統領導台灣走入國際社會、

小英總統領導台灣能源轉型、

小英總統也領導台灣鞏固民主，

這就是台灣的新道路。

因此，我們在此鄭重呼籲：

希望台灣人民大聲表達我們支持台灣新道路，

大家如果支持，就該對年底公投投下四個不同意。

讓台灣重返國際、讓台灣能源轉型、讓台灣民主鞏固。

這是台灣眼前的關鍵與選擇，但有人想藉由四項公投，

要破壞我們的國際關係、

要破壞我們的能源轉型、

要破壞我們的投票秩序，

因此，我們必須要站出來反對！

我們要問自己：

要不要重返國際社會？

要不要能源轉型？

要不要守護民主？

再問一次、再確認一次！

要，就繼續走，一定會成功。

四項不同意、台灣更有力！