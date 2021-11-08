行政院長蘇貞昌指示文化部、台灣文學館應該專案辦理蒐集台灣各先輩先賢所留下來的許多珍貴文學，並將其視為重點工作。（洪榮志攝）

國立台灣文學館升格中央三級機構，行政院長蘇貞昌8日專程南下參與揭牌儀式時，當場指示文化部長李永得、台灣文學館長蘇碩斌等人，應專案辦理蒐集台灣各先輩先賢所留下來的許多珍貴文學，並將其視為重點工作，因為「有過去才有現在、有現在才有未來」。

蘇貞昌還認為，應該用國家的力量、政府的力量，讓各地保存不方便、願意捐出來的人，給他榮譽、給他感謝；同時，不只是對過去，對現在還有執筆的人，也應該給予尊重、給予幫忙，讓他們有好舞台，可以展出精采，這是政府應該做的事，這個才是政績，才是延續，讓民眾看看原來我們有這麼重要的地方，有這麼重要的文物。

文化部也指出，台灣文學館從2003年10月17日起以四級機構的博物館開始運作，致力蒐集台灣各族群重要作家的文學史料，並推動多項大型文學史研究，18年來為台灣文學的論述建立深厚的基礎。鑑於行政院認為，文學是最普及的藝術形式，更是台灣文化的奠基礎石，因此今年3月開始推動組織升格，並在立法院順利獲得朝野立委支持通過《國立台灣文學館組織法》，代表政府對台灣文化的深度重視。

台文館表示，台文館不只是一座博物館，在典藏、研究、展覽都打好基礎之後，近年也積極拓展文學領域、帶動展現台灣文學的活動，例如將台灣文學外譯到各國、串聯各種藝術形式的文學改編、與國內各文學館舍結盟為「文學館家族」，並在台北都會區設置「台灣文學基地」，推動文學人的互動，3年之內也將有「台北分館」成立，希望更加落實文學跨域的能量。