國立台灣文學館升格中央三級機構，行政院長蘇貞昌8日專程南下參與揭牌儀式時，當場指示文化部長李永得、台灣文學館長蘇碩斌等人，應專案辦理蒐集台灣各先輩先賢所留下來的許多珍貴文學，並將其視為重點工作，因為「有過去才有現在、有現在才有未來」。
蘇貞昌還認為，應該用國家的力量、政府的力量，讓各地保存不方便、願意捐出來的人，給他榮譽、給他感謝；同時，不只是對過去，對現在還有執筆的人，也應該給予尊重、給予幫忙，讓他們有好舞台，可以展出精采，這是政府應該做的事，這個才是政績，才是延續，讓民眾看看原來我們有這麼重要的地方，有這麼重要的文物。
文化部也指出，台灣文學館從2003年10月17日起以四級機構的博物館開始運作，致力蒐集台灣各族群重要作家的文學史料，並推動多項大型文學史研究，18年來為台灣文學的論述建立深厚的基礎。鑑於行政院認為，文學是最普及的藝術形式，更是台灣文化的奠基礎石，因此今年3月開始推動組織升格，並在立法院順利獲得朝野立委支持通過《國立台灣文學館組織法》，代表政府對台灣文化的深度重視。
台文館表示，台文館不只是一座博物館，在典藏、研究、展覽都打好基礎之後，近年也積極拓展文學領域、帶動展現台灣文學的活動，例如將台灣文學外譯到各國、串聯各種藝術形式的文學改編、與國內各文學館舍結盟為「文學館家族」，並在台北都會區設置「台灣文學基地」，推動文學人的互動，3年之內也將有「台北分館」成立，希望更加落實文學跨域的能量。
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