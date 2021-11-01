民進黨新北市議員何博文27日質詢市長侯友宜。（取自中時新聞網直播）

新北市議員何博文日前因質疑新北市長侯友宜能否捍衛中華民國，遭到網友出征，更被挖出沒有當過兵被網友猛酸，後來他也在臉書貼文坦承因為健康問題沒有當兵，並反嗆侯友宜，只有拿刀槍才算愛台灣嗎？對此，資深媒體人韋安直言，拿掃把也能愛台，並反問何博文3個問題。

何博文日前在臉書上貼文，「是的，侯市長，我沒當兵」，並指自己曾罹患先天性心臟病，小時候就做過心臟手術，「我兵役體檢、複檢都被退，但我不是逃兵，也始終坦坦蕩蕩」，還秀出手術疤痕照片痛批侯友宜。侯友宜則回應，每個人照顧好自己身體，在自己的職位和身分上，都要以任何形式、義無反顧的保衛中華民國。

同時，綜合媒體報導，何博文今(1)日在廣播節目受訪時，又對此再度開嗆，直言「難道只有拿刀、拿槍才是愛台灣、勇敢嗎？」

對於何博文再度反嗆侯友宜，韋安今天也在臉書上發文表示，誰說拿刀槍才愛台？拿掃把也能愛台。而韋安還提出3個問題請教何博文：

一，關鍵是為什麼，不去要求你的蔡英文主席表態？

二，議員難道不懂「敵國」兩字一出，就等於「片面改變現狀」，是要開戰的喊話。美中、美俄之間都沒說出口『敵國』，跟你當不當兵根本沒關係。

三，挖「坑」給別人跳，結果自己掉下去，別再怪東怪西了，好嗎？