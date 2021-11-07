韋禮安為電影《月老》量身打造的主題曲〈如果可以〉，入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲，7日MV首映會，人在海外的他，與導演九把刀視訊連線分享創作過程；韋禮安表示當初是靠想像寫歌，從沒拜過月老，被問在愛情中是什麼類型？2月被拍到和女友當街擁抱又喇舌的他，害羞說：「戀愛中應該跟大家都一樣吧，熱情就像大家看到那樣。」

韋禮安與導演九把刀視訊連線分享創作過程。（陳俊吉攝）

韋禮安新戀情曝光後，隨即遇上三級警戒，接著他又去大陸工作，不免令人擔心遠距離戀情能否歷經考驗，和女友分開已3個月的韋禮安直言：「沒有人不覺得遠距離不辛苦，大部分的人都滿辛苦的，我也不例外。」

九把刀在100首Demo中選中韋禮安的〈如果可以〉，透露當初一聽到這首歌，隨即充滿想像；韋禮安則自認這首歌難唱，但仍堅持每次演出都不降Key，「接下來我可能會唱10年吧，這輩子從來沒有會這樣講自己的歌，因為我覺得電影太厲害了，謝謝九把刀導演，讓我把歌唱到吐」，金馬獎頒獎典禮當天，他因剛自大陸返台隔離，將無法到場參與。