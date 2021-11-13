香港女星黎姿（現名馬黎珈而）昔日是歌影視三棲藝人，在每個領域都有代表作，尤其電影《古惑仔》系列和電視劇《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》，都令觀眾留下深刻印象；2008年黎姿嫁給有殘疾的富商馬廷強後，宣布退出演藝圈，在家相夫教子，最近她帶著3個女兒一起做瑜珈，做出各種高難度動作完全看不出她已經50歲，身材狀態超不科學。

在上個月剛過50歲生日的黎姿從當年演出《倚天屠龍記》中的趙敏郡主在兩岸三地打開知名度，還獲得「最美趙敏」的封號，因此2008年為愛為家庭淡出演藝圈，讓許多粉絲不捨；黎姿回歸家庭後，除了接管弟弟黎嬰創辦的公司，多半還是把心力放在照顧3個寶貝女兒身上，有時間都盡量陪她們。

黎姿帶著3個女兒一起做瑜珈，做出各種高難度動作完全看不出她已經50歲，身材狀態超不科學。(圖/ 摘自黎姿IG)

黎姿息影後外貌和身材還是都維持得相當好，從她在個人社群曬出的生活照，還是滿滿少女感，而出了名愛運動的她，今（13）日在IG上傳多張帶著3個女兒一起做瑜珈的照片，表示女兒們受到她的影響也愛上瑜珈，更驕傲地說，「她們運動底子本來也不錯，一些高難度動作都能輕鬆完成，平衡力比我還好」。

畫面中黎姿和女兒們排排站熱身，也有合作做出各種瑜珈動作，不只是女兒們身體柔軟，50歲的黎姿做出高難度動作也都毫不費力，軟Q身材根本不輸女兒們，讓粉絲都很震驚，忍不住讚嘆「超級媽媽」、「女兒們看起來都超可愛的」、「小公主們以後一定跟女神媽一樣美」。