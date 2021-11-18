美國總統拜登致函聯邦貿易委員會（FTC），要求「立刻」調查石油與天然氣公司是否有哄抬汽油價格的違法行為。對此石油產業隨即反擊，認為拜登此舉根本是模糊焦點。

分析師也質疑FTC能否找到足夠證據以支撐拜登的論點，並且認為拜登要在短時間讓汽油迅速降價，實在有難度。

美國石油協會（API）政策、經濟與法規事務資深副總裁馬奇亞羅拉（Frank Macchiarola）指出，拜登所言「讓人分散焦點，忽略目前基本面的轉移。不智的政府決策會使原本就充滿挑戰的情況更加嚴峻。」

拜登17日（周三）致信FTC主席漢莉娜（Lina Khan）內容指稱，「愈來愈多證據顯示石油與天然氣業者存在違反消費者權益的行為」，並提到汽油價格已比一個月前高出約3％，但未與其他液體混合為車輛燃料的粗製汽油（unfinished gasoline）價格卻下降逾5％。

拜登在信中提到，「粗製汽車與加油站油價之間出現難以解釋的價格差距，已遠高於疫情前的均值。此外，美國最大的油氣廠商正透過能源價格上漲而賺進龐大獲利。」

API解釋，近期油價上漲主要反映經濟重啟後燃料需求急速躍升，以致於油市供不應求的情況。

API高層指出，「與其對受到密切規範與監管的市場進行調查、或要求石油輸出國家組織（OPEC）增加供應，我們應該鼓勵美國的石油與天然氣製造朝向安全與負責任的方向發展。」