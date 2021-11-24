日本首相岸田文雄24日表示，日本應美國日前要求，將釋出部分石油存量。但此舉並不會違反日本法律，因為目前是非常時期，也就是只有當原油供應面不穩定時，才有如此這般做法。

岸田指出，日本一直以來都跟美國合作以穩定國際原油市場。現在決定與美國一起，以不違背日本現有戰備儲油法的規範方式，來釋出部分石油存量。

外界所關心的，日本這次會降低多少原油庫存量，岸田只說經濟產業大臣萩生田光一，將在24日稍晚公布更多細節。岸田也指出，日本將繼續遊說產油國，共同來穩定劇烈震盪的油價。

日經新聞曾報導，日本將在全部約4.9億桶的原油庫存中，出脫約420萬桶。粗估，本次釋出的原油，僅占全日本一兩天的使用量而已。最晚2021年底前，日本政府就會釋出戰備儲油量。

因產油國不願配合拜登要求增產一事，日前，美國宣布將與中國大陸、印度、韓國、日本以及英國一塊協商，共同拿出戰備儲油讓高漲的油價降溫。24日，日本也很快地有了具體回應。

據悉，美國這次將釋出5千萬桶原油，相當於美國兩天半需求量。同時，印度也將搬出500萬桶，而英國則是拿出150萬桶。不過，韓國與中國大陸詳細的原油釋出計畫尚未獲知。但韓國表示，將與美國以及其它國家討論後或將做出決定。