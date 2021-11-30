美國網購星期一（Cyber Monday）的線上銷售持平，歸因於折扣較少，使消費者缺少購買誘因，分析師指出，到美西深夜截止，周一的網購規模可能僅勉強比去年小幅增長。

根據 Adobe Digital Economy Index整理的交易數據，到美東晚間9時止，美國買家在線上共計支出71億美元。根據Adobe預估，網購星期一的網路消費估計達104億到111億美元，略高於去年的108億美元。

不只網購星期一業績平淡，根據一些產業預估，向來是購物旺季的感恩節假期，今年線上零售額比往年遜色。

整體而言，萬士達卡（Mastercard）旗下SpendingPulse數據顯示，感恩節周末的美國零售銷售較去年增長14％，比前年增長5.8％。

許多大型零售商、折扣連鎖店和百貨公司都在黑色星期五人潮大增的情況，反映美國消費者返回實體商店的趨勢。公析公司Placer.ai利用行動裝置定位計算到店人潮後指出，室內商場的人流量比2020年躍升83.5％，但尚未超越疫情前水準。

儘管消費者重返實體店面，但近期美國疫情復原又面臨新的威脅。世界衛生組織（WHO）上周五甫發布Omicron變種病毒是全球一大擔憂，美國衛生官員指出，該病毒可能已流入美國。