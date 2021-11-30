日本新日鐵表示，正在跟客戶敲定最後漲價合約中。因為國際原物料價格大漲，上游業者已吃不消，日本高製造成本轉嫁風潮正在成形。

這家日本最大鋼鐵業者指出，自己與客戶基本上已取得共識，新的價格合約幾乎算已確定。

通常以大煉鋼廠的最大客戶汽車業者來說，因為需要的鋼鐵量很大，所以常常有很大議價空間。但現在不同，鋼鐵廠漸漸占上風。因為，日本鋼鐵業者也不再保持沉默了，紛紛要求車商能重訂合約，以縮小國際原物料大漲的高成本差距。

因為有國際通膨共識，現在日本國內鋼品客戶，也能接受煉鋼廠要漲價事實。日本鋼鐵廠在7到9月這3個月，因需求強勁，海內外平均售價提升至2008年以來最高水位。

為確實反映實際成本，新日鐵也把部分以前6個月一簽的合約，改為3個月就訂一次。至於與豐田汽車之間每年兩次的合約協商，一直是業界參考的重要標準。

新日鐵預估，儘管新冠疫情又有升溫的可能，但需求還是持續暢旺。10月時，世界鋼鐵協會(World Steel Association)也表示，2022年需求應該還會攀升，不過中國大陸不再是需求大戶，因為當地房地產危機造成需求量大減。