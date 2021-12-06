國際廢鋼價格持穩，為刺激市場鋼筋買氣，豐興(2015)今日調降鋼筋價格每噸500元，原料面的廢鋼則仍為平盤。

回顧上周，國際廢鋼價格止跌反彈，市場鋼筋買氣回穩，豐興上周全面開平盤，原料面的廢鋼平盤，成品價格鋼筋以及型鋼也是平盤開出，為連續第二周全面開平盤。

近期國際廢鋼價格相對回穩，市場鋼筋買氣平穩，豐興上周全面開平盤，本周則調降鋼筋價格每噸500元，鋼價回檔。

目前國際原料價格整理，市場鋼筋買氣平平，但因應同業有所降價，豐興今日調降鋼筋價格每噸500元，本周廢鋼收購價則是持平為每公噸1萬1700元；鋼筋本周降至每公噸2萬1800元。型鋼產品基價持平為每公噸2萬6500元。

國際原料行情方面，近期國際廢鋼原料行情狹幅整理，澳洲鐵礦砂持續上揚；日本2H廢鋼轉跌5美元至每公噸485美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價持平為每公噸460美元。澳洲鐵礦砂由每公噸95.55美元再漲至101.05美元。