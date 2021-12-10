10日，韓國最大煉鋼廠浦項鋼鐵表示，董事會已通過將分拆鋼鐵業務，並成為一家控股公司的決議。接下來，將交由2022年1月28日的股東大會投票表決。

韓國這家全球第5大鋼鐵業者指出，從2022年3月起，以前的浦項鋼鐵將分割為兩個經濟實體，一家暫時叫做浦鋼控股(POSCO Holdings)，另一家則暫叫浦項鋼鐵(POSCO)，是浦鋼控股的百分百全資子公司。

浦鋼控股未來將會在韓國掛牌交易，但浦項鋼鐵並沒有上市計畫。這家韓國第6大財閥也表示，浦鋼控股將是集團核心，除勾勒未來事業版圖，也會實際管理各項業務。

受惠於全球需求強勁，浦鋼上季的淨利高達2.63兆韓元，約22.3億美元，是一年前5100億韓元的5倍之多。同時，營利也多了超過4倍且創新高達到3.12兆韓元。至於同期營收的年增率為44.7%，為20.64兆韓元。

大公司要成立控股公司有幾項好處，包括大股東的控制權可因此強化、有利未來多角化經營、以及減少經營管理的風險等。